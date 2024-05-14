Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, так как считает полуостров территорией Украины. Это заявление он сделал на конференции в Лондоне, эфир вел Sky News.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», – сказал Шаппс.

Министр добавил, что Великобритания и далее всегда будет разрешать использовать ее оружие в Украине и в других странах «в полном соответствии с международным гуманитарным правом».