Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, рассказал Politico осведомленный источник.

Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней. Еще 28 мая канцлер ФРГ заявлял, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в украинском конфликте. Он напомнил, что по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают».

Шольц называл целью своей политики в отношении военного конфликта в Украине «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

После этого он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который убеждал Шольца разрешить наносить удары западным оружием по российским военным базам на территории России. Тогда канцлер заявил, что Украина может использовать поставляемое ей вооружение «в рамках международного права». Это допускает его применение против агрессора, которым является Россия, отмечает Politico.

В этот же день пресс-секретарь Шольца Штефан Хебештрайт уточнил позицию Шольца. Он отметил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию России». При этом Хебештрайт подчеркнул, что не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.

Также, по словам пресс-секретаря Шольца, заявление канцлера о «консенсусе» с Украиной по поводу отказа от ударов по российской территории, сделанное в феврале прошлого года, было «констатацией фактов», которые были верны на тот момент, но не обязательно применимы в будущем.

Изменить позицию по ударам Украины западным оружием по России могут и США, говорят источники Politico. По их словам, решение еще не принято, но администрация Джо Байдена движется по привычной траектории — «первоначальная осторожность, за которой следует разрешение».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — участницы альянса разрешить Украине использовать поставляемое оружие для ударов по России. Обсуждение этого вопроса оживилось после начала наступления российских войск в Харьковской области.

На данный момент одиннадцать западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Это Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада. (moscowtimes.ru)