Мевлют Чавушоглу: Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан

Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан.

Об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Твиттер в ответ на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время приема верительных грамот назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

«Мы никогда не сомневались в поддержке Азербайджана», — написал он.

Министр также напомнил высказывание общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и поделился изображением национальных флагов обеих стран.