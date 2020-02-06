Мевлют Чавушоглу: «Российская делегация посетит Турцию для обсуждения атак режима Асада»

«Более 2000 человек были убиты режимом в сирийском регионе Идлиб».

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, нападения в последнее время режима в Идлибе вызывают тревогу: «Мы ведем переговоры с Россией, и было решено работать вместе. Наша цель — остановить там столкновения. Это режим атаковал наших солдат. Надо учитывать, что наше терпение небеспредельно».

Чавушоглу также заявил о необходимости продолжения переговоров Анкары и Москвы, напомнил, что обсуждал по телефону ситуацию в Идлибе с Лавровым.

«Российская делегация посетит Турцию для обсуждения атак режима Асада в Идлибе. Позже при необходимости может состоятся встреча лидеров», добавил Чавушоглу.

| 2020-02-06T13:38:01+00:00 6 февраля 2020, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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