Мевлют Чавушоглу: «Российская делегация посетит Турцию для обсуждения атак режима Асада»

«Более 2000 человек были убиты режимом в сирийском регионе Идлиб».

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, нападения в последнее время режима в Идлибе вызывают тревогу: «Мы ведем переговоры с Россией, и было решено работать вместе. Наша цель — остановить там столкновения. Это режим атаковал наших солдат. Надо учитывать, что наше терпение небеспредельно».

Чавушоглу также заявил о необходимости продолжения переговоров Анкары и Москвы, напомнил, что обсуждал по телефону ситуацию в Идлибе с Лавровым.

«Российская делегация посетит Турцию для обсуждения атак режима Асада в Идлибе. Позже при необходимости может состоятся встреча лидеров», добавил Чавушоглу.