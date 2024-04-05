5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции и руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает #, подчеркнув, что Мевлют Чавушоглу пользуется большим уважением в нашей стране, глава государства отметил, что высоко ценит то, что он во все периоды был рядом с Азербайджаном, и наш народ очень этим дорожит. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что особенно во время Второй Карабахской войны Мевлют Чавушоглу регулярно выступал с очень важными заявлениями. Он донес до всего мира голос Турции о том, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Эти заявления, в свою очередь, сыграли важную роль в том, чтобы воспрепятствовать силам, желающим вмешаться в дела Азербайджана.

Отметив важность еще большего усиления сегодня азербайджано-турецкого единства, глава государства сказал, что в настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении, и Азербайджан справедливо выражает свое беспокойство в связи с этим. Так, начертанные для Южного Кавказа планы в будущем могут привести к большой катастрофе.

Президент Азербайджана заявил, что освобождение нами Карабаха от оккупации, в частности, проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция, вызвали обеспокоенность у некоторых сил. «Я всегда говорил и говорю, что мы на справедливом пути, мы освободили свои исконные земли военным путем в рамках всех международных законов», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев, отметив, что с того времени по сегодняшний день на нас непрерывно продолжает оказываться давление. Европейский парламент принял полные оскорблений отвратительные резолюции. ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса. Это шаги, которые могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этого – освобождение Карабаха от оккупации.

Коснувшись предстоящей сегодня в Брюсселе трехсторонней встречи между США, Европейским Союзом и Арменией, глава государства отметил, что это создает очередной источник опасности для Южного Кавказа. Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства еще раз отметил, что антиазербайджанские заявления Европейского парламента, Совета Европы, с которыми они выступают с сентября прошлого года до сих пор, попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к очень большим негативным последствиям. Поэтому мы выступили с заявлениями, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе.

Подчеркнув, что геополитическая ситуация изменилась, Президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы в этих условиях азербайджано-турецкое единство было сегодня прочным, как всегда, и выразил уверенность в том, что намерения тех, кто хочет нарушить это единство, потерпят крах.

Выразив благодарность за добрые слова, Мевлют Чавушоглу передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Мевлют Чавушоглу сказал, что они, как всегда, и на этот раз испытывают чувство большой радости от пребывания в родном Азербайджане. Поздравив Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, он подчеркнул, что это является проявлением высокого доверия азербайджанского народа к главе нашего государства как Верховному главнокомандующему, одержавшему Победу в Карабахе.

Отметив, что Президент Азербайджана в выступлении на церемонии инаугурации назвал тюркский мир нашей единой семьей, Мевлют Чавушоглу довел до внимания, что очень ценные мысли о единстве тюркского мира, высказанные главой нашего государства в ходе этого выступления, были с большим удовлетворением восприняты в тюркском мире. «Вы являетесь влиятельным лидером в мире, и предпринимаемые Вами шаги по укреплению тюркского мира известны всему тюркскому миру», — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Президент Ильхам Алиев отметил, что тюркский мир – это действительно наша единая семья, и мы должны работать в этом направлении.

Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, которые не могут переварить Карабахскую победу Азербайджана, и они пытаются вести свою политику в этом направлении.