Мевлют Чавушоглу: «Мы всеми силами находимся рядом с Азербайджаном»

«Несмотря на решения международных организаций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конфликт не находит своего решения. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не прилагают искренних усилий для урегулирования конфликта».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«12 июля этого года Армения совершила нападение на Товузский район братского Азербайджана. Что мы говорили в тот день как Турецкая Республика, говорим это и сегодня. Азербайджан не один, мы всеми силами находимся рядом с Азербайджаном», — отметил глава МИД Турции.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь взяв слово заявил, что братская Турция всегда поддерживает позицию Азербайджана, основанную на международном праве.

«Мы стали свидетелями этого 12 июля, когда Армения осуществила очередную военную провокацию на границе с Азербайджаном, на территории Товузского района. Пользуясь случаем, от своего имени, от имени азербайджанского государства и народа выражаю признательность. Азербайджан также всегда поддерживает правое дело Турции во всех вопросах. Наш единство вечно», — отметил Дж.Байрамов.