Метро готово возобновить работу

Бакинский метрополитен полностью готов восстановить работу.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, руководство метрополитена ожидает решения Оперативного штаба при Кабмине по этому поводу.

«Пока о дате возобновления деятельности метрополитена никаких указаний не поступало. Метро начнет работать с того дня, относительно которого будет принято решение. В соответствии с правилами в метро будут продолжены работы по дезинфекции и предприниматься меры по обеспечению безопасности. Если в период карантина работа метро возобновится, то принцип работы будет построен в соответствии с порядком и условиями, определенными Оперативным штабом».

| 2020-05-07T17:19:56+00:00 7 мая 2020, 17:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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