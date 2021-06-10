Власти Женевы натянули колючую проволоку вокруг парка Ла Гранж, где пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, вход в парк охраняют полицейские.

Ранее в министерстве иностранных дел Швейцарии объявили, что саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».

Власти города уже запретили полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена. Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О’Вив.