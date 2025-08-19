Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Кремль официально не объявлял о согласии на саммит. Однако различные версии о месте переговоров уже приводят политики и СМИ во вторник, 19 августа.

Макрон за саммит в Женеве

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил мирный саммит Женеве. «Он будет проведен нейтральной страной, возможно, Швейцарией — я настаиваю на Женеве — или другой страной», — сказал Макрон в интервью французскому телеканалу LCI. После встречи Трампа, европейских лидеров и Зеленского в Белом доме 18 августа президент Франции сказал, что будущий саммит РФ и Украины «состоится в Европе», напоминает агентство AFP.

Макрон уточнил, что Франция и Великобритания проведут 19 августа встречу с союзниками Украины, чтобы «информировать их о том, что было решено» в Вашингтоне по вопросу гарантий безопасности Украине, который был ключевым пунктом переговоров с Трампом.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил 19 августа, что Берн готов предоставить Путину иммунитет, чтобы того не задержали в стране по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

СМИ: Встреча пройдет в Будапеште, Риме или Хельсинки

Неназванный источник агентства Reuters в администрации США заявил 19 августа, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Других подробностей Reuters не приводит.

Британский телеканал Sky News сообщил в тот же день со ссылкой на европейских дипломатов, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает западным союзникам Рим как место проведения саммита РФ-Украина. «Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, но Путин предпочитает Женеву», — утверждает телеканал.

По его данным, МИД Италии и Швейцарии уже заявили о готовности принять переговоры. Дипломаты ЕС также рассматривают другие места, в том числе Будапешт и Хельсинки, сообщает Sky News.

Эрдоган зовет в Стамбул, Лукашенко — в Минск

Еще 12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что его страна также готова принять саммит РФ-Украина. «Турция готова принять у себя саммит лидеров. Создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах», — сказал тогда Эрдоган, отметив в качестве аргумента «прогресс, достигнутый на прямых переговорах между РФ и Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле«.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 8 августа подтвердил готовность организовать переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Минске, сообщало местное агентство БелТА. «Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова… Это будет выглядеть достойно», — сказал тогда Лукашенко. (dw)