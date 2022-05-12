Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии известного журнала Forbes.

По информации источника, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года аргентинский футболист заработал 130 миллионов долларов, лишь 75 миллионов из которых — его зарплата во французском клубе, а остальные 55 миллионов — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге досталось баскетболисту «Лейкерс» Леброну Джеймсу, заработавшему 121,2 миллиона долларов за прошедший год. На третьей строчке расположился португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей доход был оценен в 115 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать 13 результативных передач. Также на его счету один забитый мяч в Кубке Франции и пять голов в Лиге чемпионов.