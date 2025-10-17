Португальский нападающий Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.

Как сообщило издание, за 2025 год Роналду заработал $280 млн, из которых $50 млн доход вне поля. На втором месте расположился аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, заработавший $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн доход вне поля). Третье место занял французский нападающий «Аль-Иттихад» Саудовской Аравии Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского «Реала» (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за английский «Манчестер Сити» (80; 60+20), бразилец Винисиус из «Реала» (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах, играющий за английский «Ливерпуль» (55; 35+20), сенегалец Садио Мане,одноклубник Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, играющий за «Реал» (44; 29+15), испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (43; 33+10).