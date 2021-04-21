Месси начнет переговоры по новому контракту с «Барселоной» после текущего сезона

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси начнет переговоры по новому контракту с клубом после текущего сезона, передает Cope.

Отмечается, что аргентинец сообщил своему отцу Хорхе Месси, чтобы он не вступал в переговоры, пока сине-гранатовые участвуют в чемпионской гонке. Утверждается, что стороны провели неформальные беседы.

В составе команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Месси провел 35 матчей, забив 28 мячей. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив французскому «ПСЖ».