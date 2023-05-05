Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что парижский клуб отстранил аргентинского футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

В социальной сети Лионель Месси опубликовал обращение в связи с этой ситуацией.

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.

Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал футболист. (sports.ru)