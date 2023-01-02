Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сойтись на поле впервые с декабря 2020 года. Их встреча должна произойти в товарищеском матче между саудовским клубом «Аль-Наср», в который переходит португалец, и французским «ПСЖ», в составе которого выступает аргентинец с 2021 года.

По информации RMC Sport, эти клубы проведут товарищеский матч в ближайший месяц. Игра состоится в Саудовской Аравии.

В последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в составе «Ювентуса» и «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов. Два года назад туринцы разгромили «Барселону» (3:0), а португальский нападающий оформил дубль.