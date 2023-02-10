Аргентинец Лионель Месси, французы Килиан Мбаппе и Карим Бензема вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Месси выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен», в 2022 году в составе команды он стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. Также нападающий в прошедшем году выиграл чемпионат мира в Катаре. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира, на котором он забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Месси стал первым в истории футболистом, который был признан лучшим игроком чемпионата мира дважды. Нападающий стал рекордсменом мировых первенств по количеству проведенных матчей (26).

Мбаппе является одноклубником Месси. На мировом первенстве в Катаре игрок стал серебряным призером в составе сборной Франции, нападающий забил восемь голов, став лучшим бомбардиром турнира. В финальном матче чемпионата мира против команды Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) Мбаппе оформил хет-трик и стал вторым игроком в истории, кто смог забить три мяча в финале мирового первенства. Ранее такое удавалось только англичанину Джеффу Хёрсту в 1966 году. При этом французский форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных матчей мировых первенств с четырьмя голами и сравнялся в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира с трехкратным победителем турнира в составе сборной Бразилии Пеле — на их счету по 12 голов.

Бензема играет за испанский «Реал». В прошлом году вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. По итогам сезона француз был признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Чемпионат мира в Катаре Бензема пропустил из-за травмы, после него форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде. (ТАСС)

