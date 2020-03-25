Меркель примет участие в виртуальном саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что находится на домашнем карантине, примет участие в виртуальном саммите G20, который созывает Саудовская Аравия. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, видеоконференция пройдет с 13:00 по 14:30. «Единственная тема — пандемия и ее последствия для граждан и экономик всех стран G20», — сказал Зайберт, отметив необходимость обмена мнениями и согласованного ответа на этот вызов.

«Канцлер подключится к саммиту. Совершенно правильно, что G20 стремится согласовать свои действия на международном уровне в свете огромных глобальных последствий [пандемии]», — отметил Зайберт. «Большая двадцатка» является центральным форумом для международного экономического сотрудничества и координации усилий по разрешению глобальных кризисов», — указал он. G20, по его словам, в прошлые годы активно работала над развитием международных структур и институтов в области здравоохранения.

«Для нас ясно, что пандемия — вирус, который ставит перед серьезными вызовами население на всех континентах, и нужно друг с другом координировать действия, сбалансировать реакцию, обсудить друг с другом, как можно усилить институты архитектуры здравоохранения по всему миру», — сказал Зайберт.(ТАСС)