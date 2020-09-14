Меркель поддержала создание европейского лагеря для беженцев на Лесбосе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала создание Европейским Союзом нового лагеря для беженцев на греческом острове Лесбос. Это было бы шагом в правильном направлении к передаче ответственности в этой связи на европейский уровень, заявил в понедельник, 14 сентября, в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В свою очередь Меркель указала, что для создания европейского центра по приему беженцев на Лесбосе еще необходимо прояснить ряд вопросов. В частности, необходима передача национальных суверенных прав Европейскому Союзу, отметила она.

Меркель также выразила готовность принять большее число беженцев с греческих островов, чем предполагалось ранее. Германия, «несомненно, может внести существенный вклад» в этой связи, указала она, выступая в Берлине. При этом в одиночку ФРГ не сможет решить проблему нелегальных иммигрантов в ЕС, поэтому «бессмысленно говорить сейчас только о цифрах», отметила она далее. По словам Меркель, необходима общая концепция по этой теме на европейском уровне. (DW)