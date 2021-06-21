Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 21 июня, приняла участие в открытии документального центра «Бегство, изгнание, примирение» («Flucht, Vertreibung, Versöhnung») в районе Кройцберг в Берлине. Выставка, библиотека и архив посвящены, в частности, судьбам около 14 млн немцев, вынужденных в результате Второй мировой войны покинуть свои дома в странах Восточной Европы и интегрироваться в Федеративной Республике Германия и в ГДР. Центр также предоставляет информацию о других формах принудительной миграции в XX веке в Европе, а также на современном этапе — из Сирии и Мьянмы.

На открытии присутствовали также послы Польши, Чехии и Венгрии. По словам Меркель, создание подобного культурного учреждения закрывает «пробел в проработке исторического» наследия Германии. Факты высылки и изгнания долгое время «замалчивали» в ГДР и «в значительной степени игнорировали» в ФРГ, добавила она. По мнению канцлера, «решающее значение» имеет тот факт, что указанные эпизоды «представлены не изолированно», а с учетом того, как на них повлияли преступления национал-социалистов. (DW)