Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24.

«Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций и подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства», — заявил Уотсон.

Также мэр отметил, что введение такого режима обеспечивает «большую гибкость» администрации.
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Автор: Редакция | Дата: 2022/02/07, 5:45 | Рубрика: Мир

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