Это страшное слово – война. При одном упоминании о ней даже в самом скудном воображении вырисовываются ужасные кадры: кровь, смерть, трупы, разруха. Плач и боль тысяч и тысяч людей. Любая война – это своего рода локальный апокалипсис на отдельно взятом уголке Земли. И для жертв не так уж важно, какая из противоборствующих сторон ведет справедливую войну во имя высоких идеалов, а какая является агрессором. Тем более, что у каждого из противников своя правда.

Как бы то ни было, само слово «война» у любого адекватного человека вызывает одни лишь негативные эмоции. Однако, как в любом правиле, и в данном случае бывают исключения.

Известно, что в любом военном противостоянии немаловажную роль играет и информационный элемент в виде агитации и пропаганды. И это вполне нормально, но если инфоатаки, пусть даже с легким налетом неправды (для поднятия боевого духа), переходят немыслимые границы, то и войну начинаешь воспринимать не столь серьезно. Порой, «перегибание палки» горе-пропагандистов вызывает лишь ироничный смех.

Ярким примером этому являются небылицы небезызвестного представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, сочиняемые им во время 44-дневной войны. В то время как азербайджанская армия громила врага по всем направлениям, а армяне бежали так, что даже «Байрактары» за ними не поспевали, Ованнисян, словно попугай, твердил: «Это тактическое отступление». Над его «правдивой» информацией смеялись не только в Азербайджане, но в самой Армении. А кто-то из армянских острословов даже придумал название: «арцрунизм».

Казалось бы, после армянских пропагандистов трудно будет сыскать еще более нелепых агитаторов, но история войн, в том числе и информационных, полна неожиданностей.

И такие сюрпризы мировому сообществу преподнес и продолжает преподносить российский агитпроп.Основательно увязнув в трясине войны с Украиной, желая как-то отвлечь внимание внутренней аудитории от неудач на поле боя, российская сторона прибегает к немыслимым методам. Еще на ранней стадии вторжения в соседнюю страну, Москва громогласно объявила о наличии в Украине бактериологического оружия. Согласно утверждению минобороны РФ, на территории Украины разрабатывались некие проекты по распространению биологического оружия на территорию России. А в роли камикадзе выступали… летучие мыши и птицы.

Российская общественность была настолько зомбирована этим «сенсационным разоблачением», что в одном из населенных пунктов жильцы многоэтажного дома разместили при входе в подъезд объявления для соседей. Они просили прекратить подкармливать голубей, ведь именно этих птиц американцы заражают чрезвычайно опасными болезнями в украинских биолабораториях, чтобы в дальнейшем те убивали россиян, евреев и армян.

Отметим, что в тот период жертвой пропаганды стала не только психика россиян, но и голуби. Против «украинских» голубей была начата настоящая охота.

Вроде бы этот абсурд можно считать финишем, пределом, красной линией, называйте, как хотите, ан нет. Голуби голубями, но нужен серьезный «аргумент» того, что Украина является угрозой не только для России, но и, как минимум, для Европы.

«Окном Овертона» стала российская байка о «грязной бомбе» Украины. И вновь вектор внимания с реального положения дел на фронте был перенаправлен в сторону иллюзий. Киев, в свою очередь, пригласил представителей МАГАТЭ в Украину, чтобы в очередной раз ткнуть носом российскую агитмашину в собственные экскременты лжи.

Но, как выяснилось, летучие мыши, голуби и даже «грязная бомба» — это детская игра в классике, по сравнению с тайным оружием Украины, способным уничтожить не только Россию, но и все живое на планете Земля.

Вы не поверите, но постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вполне серьезно заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями… комаров.

Не думаю, что кто-то из людей питает симпатию к комарам, но на сей раз они выступают не в роли кровопийц, а жертв. Но какова фантазия? Армяне, которые до войны России с Украиной считались главными шутами на мировой арене, сегодня стремительно теряют рейтинг.

Небензя со своими боевыми комарами, конечно, озадачил. Действительно, предположим, что украинские «неонацисты» загрузили в дроны боевой десант комаров, направили на территорию России. А дальше? Как координировать действия «десантуры»? Они же могут и назад вернуться при виде грозных ВКС России. Или того хуже: сдадутся в плен. А согласно Женевской конвенции, с военнопленными нужно обращаться соответственно, а не прихлопывать ладонью или применять химическое оружие в виде дихлофоса.

Все это было бы смешно, когда бы, не было так грустно. Грустно за «вдв» тараканов, «разведчиков» земляных червяков, «спецназа» блох. За последних волнуюсь меньше остальных: прыткие парни…