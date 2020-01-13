Меган Маркл хочет переехать в Лос-Анджелес после того, как Трамп покинет свой пост

Меган Маркл и принц Гарри планируют перебраться в Лос-Анджелес после того, как завершится президентский срок Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Издание Daily Mail отмечало, что супруги собираются жить в Канаде после того, как откажутся от королевских привилегий и обязанностей.

Однако, как заявляет американский телеканал, их конечной целью является Лос-Анджелес.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица.

При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.