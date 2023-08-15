Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил сомнения в лояльности компании «Яндекс» стране. В своем телеграм-канале он обратил внимание на нейросеть «Шедеврум», разработанную компанией, которая «отказалась» по описанию создать изображение вооруженного украинца.

«Вот никак не пойму, «Яндекс» лояльная России компания или нет», — задался вопросом Медведев. Он отметил, что запрос на создание изображения русского с автоматом нейросеть выполнила. С одной стороны, размышляет чиновник, такая ситуация ставит русских в негативном свете, что позволяет изображать их как «агрессоров и варваров». С другой стороны, это можно истолковать и в положительном ключе. «Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — пришел к выводу Медведев.

«Яндекс» представил нейросеть «Шедеврум» в апреле. В ней установлены ограничения, связанные с политическими, религиозными и насильственными темами, а также контентом с категорией «18+». Это сделано с целью избежать создания дезинформации и других нежелательных изображений. (moscowtimes.ru)