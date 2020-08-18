Медведев усложняет жизнь трудовым мигрантам: смогут ли азербайджанцы вернуться в Россию

В России обсуждается усложнение процедуры выдачи рабочих виз трудовым мигрантам. С такой инициативой выступил в начале августа заместитель главы Совета безопасности РФ Д. Медведев. Примечательно, что граждане РФ выступают за то, чтобы усложнить жизнь мигрантам.

Только 15% респондентов проведенных опросов отнеслись к такой инициативе негативно. Среди тех, кто поддерживает идею Медведева, большинство в возрасте от 45 лет и старше (68%) и чаще всего — мужчины, говорят российские СМИ.

По словам самого Медведева, с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Бывший премьер-министр отмечал, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40%) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в России. По всей видимости, мигрантам могут запретить свободный въезд в Россию с возможностью последующего трудоустройства «на месте». Экспертным сообществом предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства.

Реализация этой идеи фактически будет означать отказ от практики свободного въезда в Россию граждан стран СНГ, с которыми Россия сохраняет безвизовый режим пересечения границ, сообщают российские источники. К их числу относятся Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Все эти страны до сих пор являются участниками созданного после распада СССР в 1992 г. Содружества Независимых Государств, на территории которого, как когда-то в Союзе, сохранялась свобода передвижения. И хотя для легальной работы в России граждане этих стран должны были оформлять соответствующие документы (патенты или трудовые договоры), въехать в страну они могли без виз и находиться на ее территории без оформления документов 90 дней в течение полугода. Многие мигранты пользовались этой возможностью, чтобы вообще не оформлять документы и просто пересекали границу с ближайшей страной СНГ, как бы «заново» въезжая в РФ.

Однозначно, в условиях пандемии правительство РФ пытается использовать сложившуюся ситуацию в интересах собственных трудовых ресурсов, сказал в беседе с корреспондентом # председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов:

«По этой причине мы наблюдаем ужесточение к трудовым мигрантам. Понятно, что сегодня на территории РФ пребывает огромное количество мигрантов, которые по понятным причинам не могут покинуть пределы этой страны, и в то же время они более активно представлены на ее рынке труда. Разумеется, что это не отвечает интересам местных граждан, в чьих интересах действует российское правительство, ужесточая миграционную политику в направлении внедрения таких рычагов, которые так или иначе будут приводить к сложностям при заключении трудовых договоров, получении трудовых патентов мигрантами». По свидетельству эксперта, такая политика не отвечает интересам трудовых мигрантов из стран Средней Азии, Китая, особенно активно задействованных на рынке труда в РФ.

«Что касается наших граждан, разумеется, такое ужесточение не в их интересах, — продолжил Аллахверанов. — Но опять-таки, наши граждане представлены не в таком количестве, чтобы ужесточения резко сказались на ситуации. Разумеется, соответствующим структурам в Азербайджане следует задействовать систему противодействия, которая будет направлена на смягчение сложившейся ситуации именно в отношении наших трудовых мигрантов, а какие рычаги будут задействованы в этом направлении, покажет время. Полагаю, что наш дипломатический корпус и диаспорские организации, скорее всего, держат этот вопрос под контролем». По словам собеседника, что для этого будет сделано и какие рычаги задействуют ответственные структуры, покажет время.

Надо признать, что кризис пандемии и без того оказал негативное влияние на бизнес и финансовые возможности азербайджанцев, работающих в РФ. В результате этого уже в первом квартале текущего года денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан сократились на 29%. По мнению экономистов, стагнация в экономической сфере соседней страны оставила без доходов азербайджанские семьи, зависящие от заработка в РФ.

Денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан в январе-марте составили $95,228 млн. Для сравнения, в отчетные месяцы минувшего года переводы средств из России в Азербайджан составили $133,786 млн. Таким образом, в январе-марте 2020 года финансовый поток сократился на 28,8%. Россия по этому показателю традиционно на первом месте, далее следуют Турция – $18,02 млн. (рост на 13,6%), США — $10,089 млн (рост на 9,6%), Казахстан — $8,13 млн. (рост на 7,4%) и ОАЭ — $7,379 млн. (рост на 29,9%).

Кстати, денежные переводы идут в обоих направлениях. В частности, Россия также возглавила рейтинги стран, куда осуществляются денежные переводы физлиц из Азербайджана. Так в отчетный период переводы из Азербайджана в соседнюю страну составили $29,332 млн., что на 20,3% больше чем в первом квартале 2019 года. В отчетный период физлица в Азербайджане также осуществили переводы в Турцию — $26,387 млн. (рост на 33,8%), США — $10,383 млн. (рост на 51,9%), Великобританию — $8,234 млн. (рост на 90,4%) и Грузию — $7,721 млн. (рост на 69,4%).

Показатели по денежным переводам на пространстве Содружества независимых государств (СНГ), как правило, относят к перечислениям трудовых мигрантов финансовых средств на родину, нежели взаиморасчетам между бизнес-структурами. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко сообщил местным СМИ, что статистика подтверждает факты, с которыми столкнулись экономики обеих стран: резкое и вынужденное ограничение объемов бизнеса, повлекшее как сокращение зарплат, так и штата.

«Помимо этого граждане Азербайджана, работающие в России, были вынуждены вернуться на родину в период острой фазы распространения пандемии, — рассказал он. — Оба указанных выше факта оказали прямое воздействие на объем денежных переводов из России. Начиная с конца III — начала IV квартала текущего года отрицательная динамика должна начать сокращаться. Полного восстановления, в случае, если второго витка заболевания удастся избежать, можно ожидать с первого квартала следующего года», — заключил О. Чередниченко.

Впрочем, для населения Азербайджана дополнительные поступления из соседней страны посредством денежных переводов в объеме нескольких сот миллионов долларов отнюдь не лишние – они играют не последнюю роль в решении социальных проблем. Согласно имеющейся информации, среди стран СНГ больше всего денег на родину перечисляли трудовые мигранты из Казахстана (850 долларов), Грузии (580 долларов), Кыргызстана (561 доллар) и Азербайджана (482 доллара).

Таня Самсонова