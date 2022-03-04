Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области социальной защиты трудовых пенсионеров, получающих надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, Министерству труда и социальной защиты Азербайджанской Республики поручено обеспечить выплату получающим надбавки за выслугу лет трудовым пенсионерам, которым пенсия назначена до 1 января 2022 года, ежемесячную материальную помощь в размере 10 процентов от размера месячной трудовой пенсии в 2022 году (с учетом надбавок за выслугу лет), вместе с суммой их пенсии, а также принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.