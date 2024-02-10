Как и положено, в феврале трудовые пенсии пересмотрели к официальной статистике роста средней номинальной заработной платы и инфляции за предыдущий год. Поскольку индексация начинается с января, прибавку за прошлый месяц граждане получат в феврале. Она будет начислена вместе с новой пенсией.

С 9 февраля в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе начали выплачивать пересмотренные пенсии, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. По графику, пенсии за февраль для других регионов республики, и досрочные (льготные) пенсии перечислят на следующей неделе. Уровень индексации страховой части пенсии лишь незначительно превзошел ожидаемую планку повышения. Все три вида трудовой пенсии в Азербайджане будут повышены на 11,2 процента. Таким образом, ежемесячная денежная выплата увеличится на этот процент, а пенсионный капитал подрастет на 8,8% в соответствии с заявленной инфляцией в минувшем году. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, если пенсия составляет 500 манатов, то с января нынешнего года эта произвольно взятая сумма будет увеличена на 56 AZN и увеличена до 556 манатов, а январскую прибавку переведут на банковский пенсионный пластик уже в этом месяце. Начиная с марта ежемесячные денежные выплаты нормализуются.

Следуя единой системе индексации, повышение коснется всех трудовых пенсий наших граждан, сообщил в этой связи В. Байрамов. «Пенсии будут пересмотрены в следующем порядке. Подсчитать прибавку не сложно. Если в прошлом году гражданин получал 400 манатов ежемесячной денежной выплаты, то с января он получит на 11,2 процента больше. Его выплата увеличится на 44 маната 80 гяпик, а новая пенсия составит 444 маната 80 гяпик. Таким образом можно подсчитать повышении любой пенсии, просто увеличив ее на процент индексации.

Поскольку индексация охватывает и январь, а подсчеты производятся в феврале, январская прибавка поступит на банковские пенсионные карточки в этом месяце. В январе граждане получили свои старые пенсии, потому что указ об индексации подписан только в феврале на основании февральской же отчетности Государственного комитета по статистике о росте среднемесячных окладов и темпах инфляции». К вопросу о январской прибавке и февральских начислениях: как отмечает В. Байрамов, получавший 400 манатов пенсионер обнаружит на своем банковском пенсионном пластике 489 манатов 60 гяпик. Как уже говорилось, в придачу он получит и прибавку за январь. Только через месяц в марте баланс пенсионной карты будет отражать ровно ту сумму, которая ему ежемесячно полагается.

Трудовыми пенсиями называют выплаты, заменяющие трудовые доходы. Наше законодательство предусматривает три вида трудовой пенсии. Наиболее многочисленны получатели трудовых пенсий по старости. Пенсионные выплаты этого типа формируются за счет отчислений работодателей, их размер зависит от стажа и уровня дохода, который был у гражданина до выхода на пенсию. Кроме того, трудовая пенсия назначается гражданам по инвалидности. Есть еще трудовая пенсия по потере кормильца – она должна выплачиваться находившимся ранее на иждивении нетрудоспособным членам семьи. По итогам нынешнего повышения средняя трудовая пенсия в наступившем году прогнозируется на уровне 483 манатов. Средняя страховая пенсия по старости увеличится, по данным Минтруда, с 467 до 519 манатов.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты Анара Керимова, индексация охватит 1,1 млн пенсионеров. На эти цели выделят еще 630 млн манатов. В этом году финансовые возможности Государственного фонда социального страхования вырастут на 10,4 процента и достигнут почти 7 млрд манат, тогда как в прошлом составили 6482,2 млрд . При этом значительная часть доходов фонда, а это порядка 5 288,1 млн манатов (76,4%), будет получена от взносов по обязательному государственному социальному страхованию. По данным Счетной палаты, отчисления по обязательному страхованию увеличатся и превысят прогнозы этого года на 5,7%. На выплату трудовых пенсий планируется потратить 6 млрд 500 млн. Для сравнения, в прошлом году на пенсии планировали потратить 5 907,2. Орган высшего аудита сообщил, что на выплаты населению из фонда выделят порядка 6 млрд 681,6 манатов.