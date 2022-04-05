С начала украинской войны прошло уже более месяца. Ни война не заканчивается, ни мирные переговоры не получаются. Да, не оправдались ни надежды российских военно-политических кругов России, ни стран Запада, т.е. НАТО и ЕС. В Москве надеялись, что за считанные дни завершат войну. Западные круги же ожидали, что если не сами санкции, то страх перед ними заставит Россию отступить.

Но увы! Теперь стороны продолжают сражаться, заодно проводят переговоры в разных форматах, чтобы найти пути выхода из этого кризиса. Требования России известны: Украина должна отказаться от своих планов касательно НАТО, не стремиться стать ядерной державой, должна стать нейтральным государством. Кроме этого, как ни странно, Кремль признает право Украины интегрироваться в ЕС.

Заметим, что в общей сложности Киев согласен с этими требованиями Москвы, но он требует серьезных гарантий. Дело в том, что в девяностые годы прошлого века, когда Украину вынудили отказаться от ядерного оружия, ей обещали специальные гарантии. Но где же они? Российские танки блуждают по Украине, а Запад ограничивается одними экономическими санкциями.

Заметим, что в самом Западе есть люди и отдельные силы, которые требуют более решительных шагов. Они думают, что теперешняя ленивая реакция Запада может привести к тому, что война станет для России началом, а для Запада концом, т.е. Россия получит геополитический карт-бланш, а Запад потеряет последний шанс поставить на колени эту страну-угрозу глобальному миру и порядку. В этом случае Россия, как минимум, будет навязывать свою геополитическую архитектуру всему постсоветскому пространству и никто не остановит ее.

Понятно, что если Украина проиграет войну, тогда и Грузия будет пересматривать свои планы по поводу НАТО. Что касается Молдовы, Кишинев уже заявляет, что по конституции она является нейтральным государством. Одним словом, США будут вынуждены потерять свое влияние и в Грузии.

Западные авторы считают, что эта война может стать последним шансом Запада укротить Россию, поэтому он не должен упускать его. Но состоявшееся до сих пор множество разных саммито и встреч позволяет сделать только один вывод: ЕС и НАТО не намерены включаться в эту войну. Вместо этого они намереваются продолжить длительную холодную войну. Но тут следует отметить некоторые обстоятельства.

Во-первых, в отличие от бывшего СССР Россия не тоталитарное государство с государственно-плановой экономикой, хотя подобно ему является сырьевой страной и в основном занято импортом сырьевых ресурсов.

Во-вторых, война может вызвать в мире продовольственный и энергетический кризис, и специалисты уже делают прогнозы по этому поводу. Например, европейским странам не так легко отказаться от российской нефти и газа. Эти шаги еще находятся на стадии обсуждения и приходится ждать конца дискуссионного процесса.

Самые разные иностранные авторы называют Россию нефте-газовой диктатурой. Но ролью Москвы в сельскохозяйственном сегменте мира также нельзя пренебречь. Поэтому впереди предстоит весьма сложный процесс. Понятно, что, если Россия одержит победу на войне, это будет формальной победой. По той причине, что у Запада имеется достаточный опыт поддержания длительного военного сопротивления, если надо будет, даже партизанской войны. Пожалуй, и у самой Украины такой опыт достаточен. Поэтому придется ждать, как западные страны заставят русского медведя вернуться в свою берлогу…