Украина не сможет сейчас вступить в Евросоюз без согласия НАТО и членства в нем. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что НАТО и ЕС – это взаимозависимые организации, при этом Североатлантический альянс играет роль «старшего партнера».

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, именно такая схема прослеживается в случае с Черногорией и Северной Македонией. Эти страны несколько лет назад стали членами НАТО, а теперь ждут вступления в ЕС.

Напомним, в начале марта Евросоюз принял и зарегистрировал заявку Украины на членство в ЕС по ускоренной процедуре. Однако, как высказался президент Франции Эммануэль Макрон, запуск процедуры вступления Украины в ЕС в условиях военного конфликта вряд ли возможен (aif. ru)