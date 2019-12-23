Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры в ответ на санкции США против «Северного потока — 2». Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», — сказал Медведев.(ТАСС)

| 2019-12-23T15:14:46+00:00 23 декабря 2019, 16:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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