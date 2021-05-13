Медведчука отправили под домашний арест

Лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку назначили домашний арест. Судья Печорского района Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о заключении Медведчука под стражу.

Депутата Верховной рады обвиняют в государственной измене, в том числе в передаче России секретных сведений. Сам Медведчук вины не признает, в то же время, он сказал перед заседанием, что готов к аресту и покидать Украину не собирается. Уголовное преследование он считает политически мотивированным. (Эхо Москвы)

| 2021-05-13T22:17:02+04:00 13 мая 2021, 23:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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