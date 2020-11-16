МЧС приступило к работе в гг. Шуша, Джабраил, Зангилан и Губадлы

МЧС продолжает меры по организации местных структур на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

«Части Государственной противопожарной охраны МЧС уже приступили к работе в гг. Шуша, Джабраил, Зангилан и Губадлы. Все части оснащены соответствующим техническим оборудованием для несения службы на высоком уровне», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что ранее местные структуры Госслужбы противопожарной охраны МЧС приступили к работе в городе Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района.

| 2020-11-16T10:02:02+04:00 16 ноября 2020, 10:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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