Мероприятия по борьбе с пожарами на открытых территориях в направлении сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также в городе Зангилане беспрерывно продолжаются.

Информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Кроме того, несмотря на жаркую и ветреную погоду, пожары в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Чёрекли и Йемишджанлы Ходжавендского района локализованы силами МЧС, предотвращено их распространение на прилегающие территории.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожаров. К работам привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолеты Авиационного отряда.