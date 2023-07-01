Последние события во Франции продемонстрировали последствия неконтролируемой миграционной политики Евросоюза. Об этом заявил на брифинге в субботу глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне. В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — сказал он.

Как напомнил Моравецкий, «Евросоюз, Еврокомиссия пытались заставить Польшу принять нормы принудительного приема мигрантов, в противном случае пришлось бы вносить огромные средства за непринятых мигрантов». «Во время переговоров я категорически не согласился на такой диктат, на снижение уровня безопасности в Польше», — указал он.

Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге 8 июня. Пакт состоит из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд ЕС взнос на их обустройство в других странах.

Венгрия и Польша выступили против. Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием. (ТАСС)

