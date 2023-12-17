Нелегальная иммиграция может поглотить европейский страны в случае, если не будут предприняты жесткие меры.

Об этом в ходе встречи с итальянскими консерваторами в Риме заявил Риши Сунак, премьер-министр Великобритании.

«Если мы не справимся с этой проблемой, числа будут только расти. Они поглотят наши страны», — сказал британский премьер.

Сунак отдельно подчеркнул, что в Великобритании существует очень высокий уровень нелегальной миграции, и в связи с этим Лондону следует предпринимать меры по сокращению ущерба от данного явления.