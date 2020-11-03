Матч Лиги Чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» может быть перенесен

Матч между «Барселоной» и киевским «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов может быть перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, если завтрашним утром после сдачи очередного теста на коронавирус в составе украинской команды обнаружится еще хотя бы один положительный результат, то согласно протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) встреча будет перенесена.

Напомним, что в Каталонию вылетело всего 19 игроков столичного клуба, из которых 13 представляют список А. (gazeta.ru)