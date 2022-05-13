Состояние Михаила Саакашвили ухудшается и нужно интенсивное лечение, заявляет мать экс-президента Гиули Аласания.

Саакашвили вторые сутки находится в частной тбилисской клинике «Вивамед». обслуживающей пенитенциарную систему. Он был переведен в нее из тюрьмы в четверг по предложению министерства юстиции для проведения обследования.

«То, что я увидела — меня испугало… Он в гораздо худшем состоянии, чем два дня назад, когда я навещала его в тюрьме. Он был таким бледным, совсем белым. Ему очень трудно ходить. Сказал, что вчера упал еще три раза и сказал мне, у него такое состояние — страшная слабость», — заявила Гиули Аласания после посещения сына в клинике.

Она подчеркнула, что в больнице — хорошие условия и очень внимательный медперсонал, но этого недостаточно. Мать экс-президента продолжает настаивать на отправке Саакашвили на лечение за границу, так как врачи в Грузии не сталкивались с подобными случаями.

«Анализы сделаны, ответов пока не знаю, сказали, надо наблюдать. …Но я точно знаю, что нужно вывезти человека отсюда,..Ему требуется интенсивное лечение, речь идет о спасении. жизни. Уже поставлено девять диагнозов, и все они тяжелее друг друга, болезнь в любой момент может привести к тяжелому исходу», — сказала Аласания.

«Разговоры о переводе Михаила Саакашвили на лечение заграницей — неадекватная спекуляция», — заявил в свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Все, кто нарушит закон, будет наказан в соответствии с законом. Мне неинтересны спекуляции о переводе. Он заключенный, пусть будет добр и отбывает полностью наказание в Грузии. Всякие разговоры о переводе — неадекватные спекуляции, никаких оснований [для перевода] нет».