Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Когда будет подтверждение использования майнерами разумной доли (около 50 %) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», — заявил предприниматель.

Он также добавил, что Tesla продала только около 10% своих запасов криптовалюты, чтобы «подтвердить, что биткоин можно легко ликвидировать без изменения рынка». (Газета.Ру)