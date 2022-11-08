Праздничное утро в Баку началось с торжественного марша военных оркестров: шествия прошли одновременно по трем маршрутам.

Участники марша прошли от Дворца Гейдара Алиева и далее по проспекту Бюльбюля миновали киноцентр Низами и направились по проспекту Нефтяников к площади Азадлыг.

По другому маршруту военный оркестр прошел от Аллеи шехидов, мимо комплекса Пламенных башен, вдоль станции метро «Ичеришехер», по улице Истиглалият, и завершил свой маршрут у памятника Бахраму Гуру.

Третий маршрут начался в Парке Гусейна Джавида, далее по проспекту Гусейна Джавида участники марша направились к Аллее шехидов.

Перед началом марша прозвучал гимн Азербайджанской республики.

По всему пути следования оркестра шествие сопровождали ветераны и обычные граждане. Лица людей светились радостью и счастьем великой победы.

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