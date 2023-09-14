16 сентября по случаю празднования Дня национальной музыки в Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка «Музыка на коврах» и будет организована концертная программа для детей, сообщает #.

На выставке будут представлены 11 портретных и сюжетных ковров с богатой композицией и гобеленов из музейной коллекции, связанные с музыкой. Это портретные ковры, посвященные выдающимся композиторам — Узеиру Гаджибекову, Кара Караеву и Дмитрию Шостаковичу, за авторством народных художников — Таира Салахова и Эльдара Микаилзаде, интересные сюжетные произведения художников по ковру Гюльмурада Бабирова и Ба сти Шарифа, а также художников Павла Кузьменко, Риммы Эминовой и Фаига Ибрагимо ва.

Эти идеальные с художественно-технической точки зрения произведения, выполненные в стиле миниатюры и реализма, отражают великолепный синтез классической и народной музыки, мугама и национальных танцев, народных музыкальных инструментов и ковровых узоров.

Выставка продлится до 28 сентября.

Концертная программа, посвященная Дню национальной музыки, состоится при взаимном сотрудничестве детского отдела музея и детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского, учащиеся которой исполнят красивейшие классические и современные музыкальные композиции, а также прочтут патриотические стихи.