Мария Захарова: «Россия не поддерживает силовой путь разрешения карабахской проблемы»

Силового решения конфликта в Карабахе не существует, Москва не разделяет точку зрения Анкары по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет. Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, урегулирования этого кризиса, и мы как раз стремимся и призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».