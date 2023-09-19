Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана на фоне операции Баку в Карабахе. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на призыв Еревана к СБ ООН и Москве о принятии мер для остановки азербайджанской стороны.

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — написала Захарова.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе. Целью операции является пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.