Фантазией на тему будущего назвали в Москве заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о вступлении страны в ЕС в 2030 году вместе с оккупированными Россией Абхазией и Цхинвальским регионом, пригрозив практическим ответом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Раз это была фантазия на тему будущего, то давайте так же и ответим. Если будут действия, на которые надо будет отвечать в практическом плане, – мы тоже умеем это делать», — заявила Захарова.

Она сообщила, что не видит «прямого конфликта» в заявлениях грузинских властей и нахождении в двух регионах российских военных баз. Захарова сослалась на заявления Сухуми и Цхинвали, в которых заявление Кобахидзе называлось «популистским и бесперспективным».

В целом, по оценке Захаровой, в Евросоюзе «нет полноправных членов», а есть страны, «соподчиненные неким нарративам», которые «убивают свою экономику, отказываясь от российских энергоресурсов». (newsgeorgia.ge)