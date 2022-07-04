Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, которая вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом, покинула немецкий новостной телеканал Welt. Об этом она сама сообщила в соцсетях в воскресенье, 3 июля.

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше», — написала она.

Овсянникова 14 марта в прямом эфире вечерних новостей на «Первом канале» вошла в кадр с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Перед этим она записала видеообращение: «То, что сейчас происходит в Украине — это преступление. Россия — страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек — Владимир Путин». В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга — из-за видео, записанного перед акцией.

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. (DW)