Это была очередная примитивная манипуляция. Это была обреченная на провал попытка перевода дискуссии с реально обсуждаемой всем миром проблемы на не существующую в Азербайджане «проблему». Это был очередной шаг вверх по карьерной лестнице прыткой барышни. Зовут ее Анастасия Лаврина. Она азербайджанский журналист, заместитель председателя Русской общины Азербайджана.

Да, той самой Русской общины Азербайджана, Республиканский Совет которой выступил недавно с шокирующим заявлением. «Одновременно приходит понимание большинства стран, что Россия борется не с Украиной, а с мировым злом, которое несет с собой Запад и зависящие от него союзники. Русская община Азербайджана просила «понять Россию в ее стремлении обезопасить свое государство, свой народ от расширения НАТО на восток, вплотную к ее границам, от посягательств на ее безопасность, в желании сотрудничать, решая большие экономические задачи».

Это была ложь. Мировое сообщество, в своем подавляющем большинстве, разделяет позицию Украины, а не России. Азербайджан и братская Турция также открыто говорят о поддержке территориальной целостности Украины. Что до «посягательств НАТО на Россию», то и это примитивная манипуляция. В реальности, это Россия, устами разного рода своих политиков, говорит о возможности нанесения ядерных ударов по территории Азербайджана, грозит бомбовыми ударами странам Балтии, которые состоят в НАТО.

Это российские политики давно и безостановочно, открыто проявляют неуважение к суверенитету независимых государств, ранее бывших республиками СССР. Это Россия пошла войной против Грузии в августе 2008 года. Это Россия аннексировала Крым, создала очаги сепаратизма в Донбассе, признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а потом начала полномасштабную, жестокую войну против Украины.

Отрицать это невозможно. Но Республиканский Совет Русской Общины Азербайджана попытался. И это привело к очень большому количеству объективных, обоснованных, жестких заявлений со стороны отечественных СМИ, азербайджанской общественности, в том числе и этнических русских. Но позиция Русской общины не изменилась. А ее зампред выступила с новым, мягко говоря, манипулятивным заявлением.

Для меня совершенно очевидно, что А.Лаврина занята выстраиванием личной карьеры. Это нормально. Она, скорее всего, в итоге станет и руководителем Русской Общины Азербайджана, и депутатом Милли Меджлиса. Но стремясь к достижению поставленных целей, не стоит озвучивать манипулятивные заявления. А именно это, увы, мы и увидели.

Судите сами. А.Лаврина подчеркивает, что является этнической русской, родившейся в Азербайджане — в стране, где мультикультурализм и толерантность являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это правда. В нашей стране всегда с уважением относились к представителям разных национальностей, религий. Представители самых разных народов Азербайджана поднимали флаг нашей страны на спортивных аренах, воевали и погибали за территориальную целостность своей Родины. Это наш общий дом.

И если бы Лаврина ограничилась констатацией только этого факта, я бы только поблагодарил ее за сказанное. Но она решила перевести разговор в совершенно иную плоскость. «Что делает азербайджанца-азербайджанцем, русского-русским, француза-французом? Страна, место, где он проживает? Или, возможно, культура?», — задается она вопросами. И сама же отвечает на них. «Любовь к своей культуре, истории — это не политика. Это совсем другое. Азербайджан — моя Родина. Но и Россия — моя историческая Родина. И мне больно видеть, когда смешивают культуру и политику. Нельзя использовать культуру, музыку и этническую принадлежность человека в политических целях. Русская культура и русский язык — вне политики. Они не должны подпадать под санкции. Русский народ не должен становится объектом для ненависти. В последние дни мы видим, как в некоторых странах запускаются кампании против русских писателей, русских книг, русской литературы, русской культуры и ее деятелей. Это может привести к хаосу, породить никому ненужную ненависть в обществе. При этом, это не решит проблемы. Не приведет нас к миру. Я за то, чтобы мир как можно скорее воцарился. Но это-политическая сторона ситуации. Политизация же культуры и русского языка недопустимы», — заявила А.Лаврина.

Сразу возник вопрос — к кому именно она обращалась? Если к гражданам Азербайджана, то тут имеет место нестыковка в первой и второй части речи оратора. Потому, что нелогично вначале говорить о том, что мультикультурализм и толерантность являются неотъемлемой частью повседневной жизни в Азербайджане, а затем пускаться в долгие рассуждения о недопустимости политизации русской культуры. Тем более, что никто этого в Азербайджане не допускает. И то, что в нашей стране функционирует большое количество школ, где преподавание ведется на русском языке, Лаврина знает прекрасно. Как и то, что в Азербайджане функционируют филиалы МГУ имени М.В.Ломоносова, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Бакинский Славянский Университет.

Функционирует в Баку и Русский Дом, при поддержке которого Лаврина сделала это свое заявление. Так что, в плане свободы общения на русском языке в нашей стране проблем нет. Скажу больше. В Азербайджане есть куча СМИ на русском языке. И куча статей, авторы которых выражают симпатию России. Сама Лаврина, в частности, работает на одном из отечественных телеканалов и ведет свои передачи на русском. Что до политизации русского языка, то этим сама оратор, получается, и занимается. Иначе и не назовешь попытку обсуждения проблемы, которой нет. Так что, уже имеет место примитивная манипуляция.

При этом, есть огромное количество примеров того, как именно выдуманная проблема «защиты русского языка» становилась предтечей для агрессивных и захватнических действий со стороны России в отношении тех или иных государств мира. На российских федеральных телеканалах очень часто можно увидеть сюжеты о том, как сложно этническим русским, проживающим в странах Балтии, выучить государственный язык. Им, видите ли, приходится сталкиваться с проблемами по причине нежелания латышей, литовцев и эстонцев говорить по-русски в своих странах.

Ну а последний пример — Украина. Годами с российских телеканалов льется ложь о «преследованиях» русскоязычных граждан Украины. И это при том, что президентом Украины является Владимир Зеленский, который по-русски говорит лучше, чем по-украински. Это при том, что огромное количество «звезд» российской эстрады, деятели культуры РФ часто гастролировали в Украине, сидели в жюри украинских шоу-программ. И говорили они по-русски. И никто, никогда их не перебивал, не требовал перейти на государственный язык. Российский шансон звучал в Украине повсеместно. Даже после аннексии Крыма и нескольких лет вялотекущей войны в Донбассе. Плохо это для Украины или хорошо — тема отдельного разговора. Но то, что именно так все обстояло, говорю со всей ответственностью, как человек, годами живущий в Украине. Увы, правда не интересовала политическое руководство РФ, когда оно приняло решение начать войну против Украины. Войну, которую осудил весь цивилизованный мир. Войну, в ходе которой российские войска сравняли с землей некогда цветущий Мариуполь, бомбят русскоязычные Харьков, Николаев, Одессу, Днепр. В ходе которой российские войска совершали чудовищные преступления против мирного населения. Последний, шокировавший весь мир пример — кадры из Бучи.

Я там бывал не раз. Это был город-сказка. Почти все дома там — это новостройки. Рядом лесопарковая зона, озера. Это всего в паре десятков километров от Киева. Того самого, по жилым домам которого также наносились удары российской армией. Но в Буче случилось страшное. Мир увидел огромное количество трупов мирных жителей этого города. Их расстреливали в упор, связав руки. А еще мир увидел в Буче братские могилы. И трупы изнасилованных девочек лет 10-12. Это — последствия присутствия в Буче российских оккупантов.

Но Лаврина ничего не сказала об ужасных кадрах из Бучи, о бомбежках мирных украинских городов. Она не осудила свою историческую Родину за те преступления, которые и привели к санкциям против РФ и росту антироссийских настроений в разных странах мира. А это и есть еще один пример манипуляции. Нельзя говорить о последствиях проблемы, не указав на ее причины. Лаврина это сделала. И потому отношение к ее речам соответственное.

Тем более, что это в России политизируют русскую культуру. Свежий пример — сотрудники московского отдела внутренних дел «Хамовники» составили протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил на участника антивоенной манифестации. Основанием для этого стала цитата Льва Толстого. На плакате участника проведенной накануне в Москве акции А.Никитина было написано: «Патриотизм – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство». Цитата взята из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм», написанной в 1893-1894 годах.

Кроме того, депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал лишить известную оперную певицу Анну Нетребко звания народной артистки России. По его словам, если она «готова поливать грязью свою Родину», то и она вправе лишить ее такого почетного титула. Ранее Нетребко высказалась с осуждением войны в Украине. За что на нее полились в РФ ушаты грязи. Так вот, это и есть политизация культуры.

Все это имеет место в РФ, а не в Азербайджане. Там же деятелей культуры, эстрады используют в качестве выступающих на мероприятиях пропагандистского характера, по случаю аннексии Крыма, годовщины этого осужденного миром действа, по случаю признания «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Деятели культуры в РФ поддерживают захватническую войну против Украины. Так что, Анастасии Лавриной, если она впредь решит рассуждать о недопустимости политизации русской культуры, имеет смысл обратить взор на происходящее в РФ.

Ну и последнее. Есть такой продюсер и режиссер Александр Роднянский. Это человек, добившийся в жизни гораздо большего, чем Анастасия Лаврина. Он — четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии «Оскар», многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии «Золотой глобус» и национальной кинопремии Франции «Сезар». Он трёхкратный лауреат премии Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат 15 премий Академии российского телевидения «ТЭФИ», четырёхкратный лауреат премии российской академии кинематографических искусств «Золотой орёл». И вот, что он сказал в Инстаграм после зверств, совершенных российскими оккупантами в Буче.

«Я не хочу больше ни с кем спорить. Убеждать, что не все россияне поддерживают войну. Что есть другие. Светлые. Культурные. Это было возможно до того, что случилось в Буче и других украинских городах и сёлах. До того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев. У многих из расстрелянных выстрелами в затылок людей были связаны руки за спиной. Белыми лентами, которые российская армия требовала от украинцев носить на одежде как знак их этнической принадлежности. Увидев эти кадры, я потерял дар речи. И право говорить о «русской культуре». Как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение. Про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали – ликующую гопоту – про них и так все понятно. А вот теперь – и про культуру. Про ту, которой гордились. К которой себя причисляли. «Писать стихи после Освенцима – это варварство», – кажется так сказал Теодор Адорно. После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны. Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния. Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле…», — написал А.Роднянский.

И Анастасии Лавриной имеет смысл почитать эти строки.