До конца текущего года Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства («Азеркосмос») при министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов во время обсуждения законопроекта «О космической деятельности» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Азербайджан находится на орбите на позиции 46 градусов. Правительство Малайзии подало заявку на этот меридиан в 90-х годах раньше нас. То есть Азербайджан и Малайзия делят этот меридиан», — отметил С.Асадов.

По его словам, в результате благоприятного сотрудничества Малайзия решила передать этот ресурс Азербайджану: «До конца текущего года этот процесс с Малайзией будет завершен. Позиция 46 градусов полностью отойдет Азербайджану. После этого мы может запустить 4-6 спутников, если захотим».