Максим Галкин: Если уж кому-то и изображать Элвиса Пресли, то только Эмину Агаларову – ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN принял участие в популярном шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на Первом канале России, сообщает #.

Певец воплотил на сцене образ короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и исполнил легендарную композицию My Way.

Своими впечатлениями об участии в проекте артист поделился в своем Instagram аккаунте:

«Пожалуй, это было одно из самых сложных и волнительных выступлений за долгое время. Благодарю Первый канал, программу «Точь-в-точь» и всю ее команду за приглашение, и возможность попробовать перевоплотиться в моего кумира. Всем участникам желаю удачи. То, что вы делаете — это очень круто, и вы нереальные молодцы! Я бы так точно не смог», — написал EMIN.

Члены звездного жюри по достоинству оценили выступление Народного артиста Азербайджана. Елена Ваенга поблагодарила певца за прекрасное выступление, а Максим Галкин заявил, что «если уж кому-то и изображать Элвиса на российской сцене, то только Эмину».

«Это твой образ, твой бархат в голосе и твое вокальное умение», — подчеркнул Галкин.

Выступление EMINa:

«Точь-в-точь» — телепередача Первого канала, неофициальное продолжение шоу «Один в один!» (российской версии международного формата Your Face Sounds Familiar — испанский оригинал: Tu cara me suena — компании Endemol). Как и «Один в один!», «Точь-в-точь» — шоу перевоплощений, участники которого изображают известных музыкантов и поющих актеров прошлого и настоящего, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.