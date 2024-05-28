Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к формированию сильной и суверенной Европы. «Европа — это история мира, процветания и демократии», — заявил Макрон, выступая перед молодежью в Дрездене в пятницу, 27 мая. Однако, по его словам, все это окажется под угрозой, если Европа не начнет действовать.

Спустя два года после начала российского вторжения в Украину Европа переживает «беспрецедентный момент в своей истории», который вынуждает ее самостоятельно думать о своей обороне и безопасности, сказал Макрон. Он отметил необходимость действовать как союзники в рамках НАТО, добавив, что «на карту поставлена безопасность Европы». При этом Эмманюэль Макрон признал, что Европейский Союз «не изменит свою географию», а Россия останется его соседом «завтра и послезавтра».

В экономическом плане европейские страны также должны стать более суверенными и независимыми в условиях конкуренции со стороны Китая и Соединенных Штатов, заявил французский лидер. «Наша Европа должна перестроиться или, скорее, построить новую парадигму роста для будущих поколений», — сказал он.

Эмманюэль Макрон прибыл в Германию 26 мая. Это первый за 24 года государственный визит президента Франции в ФРГ. До этого французские лидеры посещали Германию лишь с рабочими визитами. В первый день своего пребывания Макрон встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, а также принял участие в торжествах по случаю 75-летия принятия Основного закона ФРГ. (DW)