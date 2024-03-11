Президент Франции Эмманэль Макрон отправится с визитом в Киев в ближайшие недели.

Как передает #, oб этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении уточнили, что об этом решении объявили после телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в воскресенье, 10 марта.

Лидеры двух стран подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений.

Накануне о том, что Макрон в ближайшее время посетит Украину сообщил на своей странице в соцсети X украинский президент.