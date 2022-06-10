Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которых подтвердил готовность продолжить поставки вооружений и обсудил перспективы получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Росбалт, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Французский лидер сообщил Зеленскому, что Париж «по-прежнему готов удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях», говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, во время беседы шла речь о последних событиях на местах, потребностях Украины в военной технике, о политической и финансовой поддержке, а также о поставках гуманитарной помощи.

Также Макрон пообещал «поддерживать контакт» по вопросу присвоения Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В администрации Макрона уточнили, что решение будет зависеть от рекомендации Еврокомиссии, а также итогов дискуссий на саммите ЕС 23 и 24 июня.