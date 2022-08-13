Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», — заявили в пресс-службе администрации французского лидера.

Ранее протоколы подписал президент США Джо Байден, призывая союзников поторопиться с принятием скандинавских стран в альянс. Заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия, однако генсек организации Йенс Столтенберг уже назвал процедуру «самым быстрым процессом вступления в современной истории НАТО».

При этом в Турции указали на то, что Финляндия и Швеция пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары по поводу их вступление в НАТО. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, первое заседание комитета Анкары, Хельсинки и Стокгольма по Североатлантическому альянсу пройдет 26 августа.