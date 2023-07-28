Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с отстраненным от власти лидером Нигера Мохамедом Базумом, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна.
По словам министра, разговор Макрона и Базума состоялся в пятницу утром. «С ним (Базумом) можно связаться, он сообщил, что находится в добром здравии», — заявила Колонна, сопровождающая Макрона во время визита в Папуа – Новую Гвинею.
Глава МИД также заявила, что во Франции не считают попытку военного переворота в Нигере «окончательной».
«Если вы слышите, что я говорю о попытке переворота, то это потому, что мы не считаем ситуацию окончательной, выход еще есть, если ответственные лица прислушаются к мнению международного сообщества», — сказала Колонна.